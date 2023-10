Nuovi talenti e star. Tutto il fascino del soul nei concerti in piazza

Entra nel vivo il “Deruta Soul Festival“, alla prima edizione con direzione artistica di Maurizio Mastrini. Stasera alle 20.30 concerto itinerante della Taka Band per le vie della città fino al Piazza Consoli dove si terrà un intervento del Comitato “Daniele Chianelli”. Alle 21.45 spazio all’ensemble HM Quartet in un concerto a cappella. Sempre con stand di prodotti tipici ed eccellenze, aperti tutto il giorno. Domani pomeriggio dedicato ai talenti emergenti: quattro giovani artisti, selezionati da Mastrini, faranno conoscere al pubblico la loro musica con “Non Solo Soul”. E alle 21 in Piazza Consoli, dopo la premiazione del concorso fotografico “Deruta. Maggio in Fiore” concerto della “Golden Lady“, live band che rievoca la disco music anni ‘70, ‘80, da Gloria Gaynor a Michael Jackson. Gran finale domenica: alle 17 si esibirà la marching band “Anarchia Ritmica“, alle 19 in Piazza Consoli la Trasimeno Big Band (nella foto) diretta dal maestro Emanuele Ragni con un repertorio che spazia tra swing, blues, jazz e pop. Alle 21 premiazione delle pattinatrici dell’ Asd Deruta Roller”.