Nuovi servizi per le persone ultra 65enni

L’unione fa la forza per i comuni miniori dell’Orvietano. Lo dimostra il progetto “Borghi d’argento“, realizzato in collaborazione tra i municipi di San Venanzo, Parrano e Ficulle e gestito sul territorio dagli operatori della cooperativa sociale “Il Quadrifoglio“ in collaborazione con gli operatori di Casa vincenziana Srl. I primi due servizi, gratuiti e rivolti a cittadini e cittadine ultrasessantenni, sono quelli dello sportello di comunità e della consulenza psicologica. Il primo sarà aperto il mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30; il secondo, grazie alla preziosa collaborazione del dottor Giacomo Donati, sarà attivo il martedì dalle 11.30 alle 13.30 e il mercoledì dalle 14 alle 16. Il progetto “Borghi d’argento“ è finanziato con 600mila euro dal Pnrr ed è finalizzato ad attivare una serie di servizi e infrastrutture sociali di comunità a favore dei cittadini e in particolare di quelli più anziani. Prevede l’implementazione dei servizi domiciliari con interventi a carattere sociale e socio-sanitario. Nello specifico la costituzione di poli di prossimità per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria in cui operino équipe composte da assistenti sociali, psicologi, infermieri ed educatori. Previste, inoltre, agevolazioni nell’accesso ai servizi socio-sanitari, rilevazione di condizioni di particolare disagio e sostegno ai caregiver.