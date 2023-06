Nuovi ritrovamenti archeologici alla necropoli del Crocifisso del Tufo

ORVIETO – Continua a riservare soprese e nuovi ritrovamenti la necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo (foto) i cui primi scavi risalgono all’Ottocento. Nuovi reperti sono stati rinvenuti durante i lavori di restauro di una tomba nell’area Sud Ovest della necropoli, oggetto di un progetto di valorizzazione promosso dal Comune in sinergia con la Direzione regionale dei musei dell’Umbria e la Soprintendenza regionale. Si tratta di una dozzina tra buccheri e pezzi di antichi calici in ferro risalenti al 500 a.C.che sarebbero ciò che rimane del pesante saccheggio che l’area in questione della Necropoli ha subito all’inizio del 1800. Il recupero dei reperti archeologici ha avuto una inattesa ma gradita vetrina poiché gli archeologi Paolo Binaco e Federico Spiganti, su incarico del direttore dell’area Lara Anniboletti, li hanno estratti proprio nel momento in cui si trovavano nella necropoli le telecamere della trasmissione di Rai Uno "Camper". La giornalista-archeologa inviata, Valentina Caruso, ha potuto così mostrarli in anteprima nel servizio in onda nella puntata di oggi. L’intervento di valorizzazione è stato finanziato con 200mila euro con i fondi della Strategia dell’Area Interna "Sud-Ovest Orvietano.

Cla.Lat.