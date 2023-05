Nuovi mestieri Le “sentinelle“ della natura

E’ possibile continuare a crescere senza esaurire le risorse del pianeta? Cosa ci aspetta nel futuro? Molto dipende dal nostro comportamento. Noi giovani dobbiamo imparare a dare risposte creative, efficaci e sostenibili. Tante sono oggi le proposte di percorsi di studio e di figure professionali che si interessano dei temi ambientali. Molti laureati in Ingegneria si occupano dell’edilizia verde, dello sviluppo delle energie rinnovabili, del miglioramento delle auto elettriche; geologi studiano l’erosione del suolo, la deforestazione e il recupero di aree compromesse; biologi monitorano la qualità dell’ambiente e valutano le soglie di rischio per la salute e, in collaborazione con i medici, studiano le mutazioni genetiche; laureati in discipline forestali si interessano della conservazione dei patrimoni naturalistici, il recupero delle biodiversità vegetale e animale, degli ecosistemi. L’elenco potrebbe continuare inserendo per esempio gli specialisti nei contenuti web. La complessità del vivere di oggi richiede una grande varietà di competenze. Ricordiamocelo quando sceglieremo il nostro percorso di studi. Solo così potremo dare un contributo al futuro che ci attende.