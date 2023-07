Nuovi bus green e tecnologici A bordo anche le telecamere

Green, tecnologici, sicuri e accessibili. Così saranno i 71 nuovi autobus presentati ieri a Foligno da Busitalia e destinati al trasporto pubblico locale. Si tratta di 34 bus urbani e 37 extraurbani per il trasporto pubblico dell’Umbria e saranno dedicati in particolare ai servizi comunali di Foligno, Campello sul Clitunno, Montefalco, Nocera Umbra, Norcia, Spello, Spoleto e Trevi e a quelli extraurbani delle province di Perugia e Terni. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche, l’Ad di Busitalia Stefano Bonora e il direttore operativo, Alessio Cinfrignini. Si tratta di un investimento da 14 milioni di euro, che porta al rinnovo del parco mezzi umbro del 53 per cento, rendendolo, come ha detto Stefano Bonora, "il più giovane d’Italia". L’investimento totale è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione e con un autofinanziamento da parte di Busitalia di oltre 6,7 milioni di euro. La flotta è particolarmente composita, con mezzi di diverse caratteristiche in base alle strade che dovranno affrontare. Tutti sono di nuova generazione classe Euro 6 a ridotte emissioni inquinanti e garantiscono un viaggio confortevole e sicuro per tutti i passeggeri. Una caratteristica distintiva dei nuovi bus è l’implementazione di un sistema di video sorveglianza a bordo, a tutela della sicurezza dei viaggiatori e del personale, e l’inclusione di sistemi di accessibilità per passeggeri con ridotte capacità motorie: una pedana manuale per i mezzi urbani ed un elevatore per i mezzi extraurbani. Nella nuova flotta spiccato 26 autobus a motorizzazione ibrida (diesel-elettrica), dotati di motore elettrico e supercapacitori, che consentono di accumulre energia durante la marcia del mezzo. I 71 autobus si vanno ad aggiungere ai 196 (circa 75 milioni di investimento) in circolazione dal 2018. Se il sindaco Stefano Zuccarini ha sottolineato come si vada incontro alle esigenze del territorio e dell’ambiente, il direttore operativo Alessio Cinfrignini ha descritto nel dettaglio tecnico i mezzi presentati. L’Ad Bonora ha sottolineato gli sforzi di Busitalia nell’andare verso mezzi che abbattano le emissioni e verso il ’full electric’. Dall’assessore regionale Enrico Melasecche ribadito il grande impegno della Regione sul fronte del Trasporto pubblico locale.

"Nostro obiettivo è rimodulare l’offerta in base alla domanda, perché crediamo profondamente nel trasporto pubblico". Così l’assessore regionale Melasecche che ha anche tracciato un punto della situazione relativamente alle attività in campo. Tra queste la gara per la ristrutturazione delle 12 stazioni della Fcu, all’insegna del "bike sharing e nell’ottica di trasporto intermodale e del turismo. Per la Fcu in arrivo treni elettrici e per le città un trasporto con autobus modulari, in base alle esigenze dei comuni".

Alessandro Orfei