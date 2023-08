Nuovi asili nido con il Pnrr "Non demolite gli edifici"

Demolire edifici per ricostruire asili con i fondi del Pnrr in tre frazioni: ancora proteste da sinistra e da destra. Edo Romoli ha presentato un esposto denuncia indirizzato alla Corte dei Conti dell’Umbria e alla Giunta regionale: ci sarebbe illegittimità ed eccesso di potere da parte dell’amministrazione comunale di Assisi nella decisione di demolire (costo 250.000 euro) l’edificio che ospita nella frazione di Petrignano la sede della Pro loco e di altre associazioni, per costruire un nuovo asilo nido. "La giustificazione dell’amministrazione comunale in più occasioni muove dal fatto che il Recovery Plan consentirebbe la costruzione di un nuovo Asilo nido solo con demolizione e ricostruzione di un altro edificio – dice Romoli -. Ma il Pnrr per un nuovo asilo nido consente anche la costruzione di un edificio senza demolizioni: il Prg, a Petrignano, ha individuato a fianco della palestra e parcheggio della scuola media e scuola elementare un’area per la costruzione di un asilo nido".

Sulle barricate anche la Lega. "Modificare l’ubicazione dei nuovi asili nido di Petrignano d’Assisi, Rivotorto e Castelnuovo: la giunta Proietti continua a non ascoltare le lamentele e le proteste dei cittadini". Ad affermarlo sono consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli insieme al capogruppo Lega in consiglio regionale Stefano Pastorelli che spiegano: "L’interpellanza presentata qualche tempo fa sembra essere caduta nel vuoto e quindi ci vediamo costretti ad intervenire ancora una volta sul tema. In linea con l’esposto di Romoli, chiediamo che per la costruzione degli asili nido non vengano abbattuti gli edifici che ospitano diversi centri di aggregazione sociale e culturale". Maurizio Baglioni