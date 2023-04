Nuovi arredi urbani con panchine e fioriere

FOLIGNO – Nuovi arredi urbani in arrivo per piazza del Grano e piazza Giacomini. L’installazione avverrà entro la settimana e darà un nuovo volto alle due storiche location. L’intento dei due progetti è quello di valorizzare le piazze con l’inserimento di alcuni elementi di arredo urbano, finalizzati sia alla sicurezza delle aree pedonali, che alla creazione di luoghi di aggregazione pubblica e quindi di socializzazione. In Piazza Giacomini verranno installate 4 panchine di colore bianco; 1 fontanella in acciaio verniciato corten; 3 sedute modello Stone di colore bianco con finitura velluto; 1 porta biciclette a spirale in tubo d’acciaio verniciato corten; 1 composizione di 3 cestini in acciaio verniciato corten con le pareti laterali personalizzate con lavorazione laser per la raccolta differenziata più 1 cestino per la raccolta delle deiezioni canine e 2 fioriere. In Piazza del Grano ci sarà l’installazione di una serie di panchine e fioriere articolate in una composizione labirintica ad incastri, modulabile con elementi di forme e dimensioni diverse, che simulino un aggregato di pietre. Saranno installati, tra l’altro, anche 4 porta biciclette a spirale in tubo d’acciaio verniciato corten e una composizioni di 3 cestini.