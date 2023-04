Nuovi angeli del soccorso I "Confratelli formatori" delle Misericordie umbre

A Tuoro sul Trasimeno, al centro sociale "Emanuele Petri", si è svolta la fase conclusiva, con esami finali, del "FormaT" dedicato ai nuovi "confratelli formatori" delle Misericordie dell’Umbria nelle discipline sanità, guida in sicurezza e protezione civile. Il percorso di formazione per tutte le discipline era iniziato a novembre 2022 a Castiglione del Lago. A Tuoro erano presenti le autorità locali per i saluti istituzionali: la sindaca di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni e per la Regionea, la consigliera regionale Manuela Puletti. "Grazie all’Amministrazione di Tuoro, unitamente alla Misericordia di Tuoro e al Centro Sociale Emanuele Petri per l’ospitalità e la collaborazione dimostrate in questi due giorni belli e impegnativi – ha affermato Ivo Massinelli, coordinatore delle Misericordie di tutta l’Umbria – . Sono usciti con esito positivo nelle varie discipline, i nuovi formatori nazionali e regionali per le Misericordie aderenti al Coordinamento Misericordie Umbria. Oltre a esprimere soddisfazione per l’impegno e il risultato ottenuto dai nostri volontari e dai nuovi formatori, voglio ringraziare le istituzioni locali per la presenza e la collaborazione dimostrata. Il nostro coordinamento umbro ritiene che la formazione, riconosciuta e certificata nelle varie discipline, sia un elemento essenziale per proseguire in sicurezza le attività a beneficio delle varie comunità".