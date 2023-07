Nuove telecamere, arrivano 54mila euro dal Ministero

SPOLETO - Ampliamento, completamento e restyling del sistema di videosorveglianza. Il Comune di Spoleto ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento di 54mila euro, arrivando 31° su oltre 1900 progetti presentati e 478 finanziati. L’intervento, che è cofinanziato con risorse del bilancio comunale per altri 216mila euro, prevede un potenziamento della videosorveglianza in città e nel territorio, sia dal punto di vista dell’hardware che del software. La progettazione è in fase di realizzazione e dovrebbe essere consegnata al Comune entro agosto. A questo intervento, che punta ad aumentare il numero delle telecamere, il Comune ha legato anche un progetto di restyling, finanziato con risorse comunali per altri 125mila euro, con l’obiettivo di intervenire sul sistema di telecamere già esistente. In questo caso l’iter si trova in uno stato più avanzato, avendo già conclusa tutta la fase relativa alla progettazione.

Prevista unica gara per l’affidamento dei lavori, per un importo complessivo di circa 400mila euro.