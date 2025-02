Nuove tecnologie. Corso Acli per gli anziani

FOSSATO DI VICO – Il corso "Anziani + Smart", organizzato dal circolo Acli "Ora et Labora", ha avuto pieno successo. L’iniziativa, che si prefiggeva di migliorare le competenze degli over 60 nell’uso degli smartphone, ormai divenuti a tutti gli effetti dei piccoli pc tascabili con cui effettuare tantissime operazioni e funzioni per comunicare anche con enti e con la pubblica amministrazione, ha visto partecipare 10 persone provenienti da Fossato di Vico e da alcuni comuni limitrofi: gli allievi hanno ascoltato con grande interesse e partecipazione la docente Paola Orvietano che ha insegnato ad usare concretamente gli strumenti. Il corso, articolato in 7 incontri di un paio di ore serali, si è concluso nella sede del circolo aclista.