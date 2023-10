Nuove sezioni per settemila elettori

TERNI Oltre 7 mila elettori ternani cambieranno la sezione di voto, già dalle elezioni europee di giugno. Sarà inviato il tagliandino da apporre sulla tessera elettorale con il nuovo indirizzo. Lo comunica l’ufficio elettorale del Comune "che ha voluto dare maggiore equilibrio alla assegnazione degli elettori per ogni sezione, evitando maxiconcentrazioni che possono creare disagi per le operazioni di voto e di scrutinio". "Alcune sezioni elettrorali, infatti, risultavano avere un numero considerevole di iscritti e altre invece una cosistenza limitata", continua Palazzo Spada. Le sezioni oggetto di ridistribuzione sono 14. Analogo tagliando riceveranno anche i circa 3.400 elettori iscritti alle sezioni della scuola primaria Matteotti, sottoposta a lavori di ristrutturazione. Saranno trasferiti nella sede provvisoria della scuola di via Baccelli.