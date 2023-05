Nuove prospettive di sviluppo Summit Regione-Confcommercio

SPOLETO - Delineare nuove prospettive di sviluppo per Spoleto e invertire il processo di progressivo impoverimento dell’economia. E’ stato il tema del confronto, che ha visto di fronte la presidente della Regione Donatella Tesei e una delegazione Confcommercio composta d Giorgio Mencaroni, Tommaso Barbanera, Parmegiani, Orazi e Filippi, Vasco Gargaglia e Federico Fiorucci. Confcommercio ha chiesto alla Regione di attivarsi per far sì che a Spoleto si svolgano una parte dei concorsi per l’accesso in Polizia, data la presenza della Scuola. Per potenziare l’arrivo dei turisti, è stato chiesto di organizzare una navetta fissa che colleghi l’aeroporto di Sant’Egidio alla città. Altro tassello il rilancio del Festival dei Due Mondi. Confcommercio ha lanciato altre due ipotesi di lavoro: riprendere la manifestazione ‘Vini nel Mondo’ e valorizzazione produzioni tipiche e ambiente. E infine dare nuovo impulso alla Spoleto - Norcia.