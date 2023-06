Nuove opportunità per apprezzare Montone. Domenica prossima saranno inaugurate le nuove carte e la segnaletica dei sentieri, insieme alla web app dei percorsi pedonali che ne attraversano il territorio e offrono occasioni di mobilità dolce, attività fisica e svago. La nuova segnaletica e le mappe sono state realizzate con fondi del bilancio comunale, e con il prezioso aiuto della sezione CAI di Città di Castello. La web app, invece, è stata elaborata nell’ambito del progetto Montone Agroalimentare. Per l’occasione domenica, è in programma una escursione. La partenza è alle ore 8.30 da Piazza Fortebraccio, con un itinerario escursionistico "ad anello" . Il percorso, di circa 10 km, porterà i partecipanti alla Rocca D’Aries fino al Monte Gengarella, per poi tornare al punto iniziale. Al termine della camminata, in Piazza Fortebraccio sarà possibile usufruire di un punto ristoro Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o telefonare al numero 0759306427.