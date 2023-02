Nuove imprese, raddoppiati i fondi

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, ha approvato il rifinanziamento dell’avviso "MySelf Plus", un bando dedicato alla creazione di impresa che passerà da 1.000.000 di euro a 2.500.000. "In questo periodo caratterizzato da incertezze e volatilità - ha detto l’assessore Fioroni - il nostro tessuto sta dimostrando di avere uno spirito imprenditoriale spiccato. Oltre 80 domande pervenute in una misura che è stata fortemente rinnovata rispetto al passato. Abbiamo aperto la possibilità di presentare progetti alle imprese non ancora costituite, abbiamo aumentato i costi dedicati alla spesa corrente, in considerazione del forte aumento dei prezzi di energia e materie prime, abbiamo deciso di affiancare le imprese con un programma di accompagnamento e tutoraggio, e la risposta del territorio è stato sorprendente, molto più alta della partecipazione mai avuta negli ultimi anni".

"Mi rende particolarmente orgoglioso - ha inoltre aggiunto l’assessore - vedere certi numeri in un bando principalmente dedicato all’impresa femminile e giovanile. Stiamo facendo un’azione di disseminazione all’imprenditorialità, che parte da bandi come il Myself Plus e punta a diffondere, a partire dalle scuole, quelli che sono i capisaldi di un’impresa di successo. Perché fare impresa non dovrebbe più essere una “impresa“ impossibile".