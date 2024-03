Nuova Ztl, ora è scontro sui tempi. No del Comune alla richiesta di rinvio

In consiglio comunale si è tornati a parlare della prossima attivazione dei varchi per la Ztl con un dibattito sulle tempistiche. L’amministrazione fa capire che si partirà nei prossimi mesi, ma l’opposizione chiede di posticipare almeno al 2025, anche per contenere i costi per i cittadini in relazione ai permessi in corso di validità.

"Il Comune procederà all’attivazione dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Ztl secondo quanto già stabilito, nel rispetto delle tempistiche di attuazione previste dai finanziamenti ottenuti e non incorrere in provvedimenti delle autorità di controllo". Sarà dunque inviata una delibera di giunta al Ministero degli Interni, che avrà tempo 90 giorni per dare il proprio parere. A risposta acquisita, sarà attivata una fase sperimentale di almeno 30 giorni, che potrà essere prorogata. In questo primo periodo non ci saranno sanzioni a carico dei cittadini e saranno valutati eventuali ulteriori aggiustamenti per la definitiva entrata in vigore della gestione elettronica dei varchi di accesso al centro storico. Questi gli elementi di chiarimento forniti dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore alla viabilità Rodolfo Baccalenti, intervenendo nel dibattito sulla mozione con cui il consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) proponeva di "posticipare almeno al primo gennaio 2025 l’attivazione dei varchi elettronici al fine di non pregiudicare le possibilità di fruibilità e di accesso nel centro storico e di approfondire il più possibile il dibattito".

La mozione è stata respinta dall’assemblea con i 15 voti contrari di Pd, Psi e Lista Civica Luca Secondi Sindaco, i sei voti favorevoli di Castello Civica, Fdi, Fi, Lista Civica Marinelli Sindaco e Unione Civica Tiferno e le astensioni di Castello Cambia e Gruppo Misto-Azione. Il consigliere Lignani Marchesani ha detto che presenterà "un’altra mozione per fare in modo che i cittadini non paghino due volte la stessa cosa, marche da bollo comprese". L’aspetto dei costi era stato al centro anche del documento respinto: "L’applicazione del nuovo regolamento della Ztl costringerebbe i residenti a buttare l’attuale permesso per prendere una nuova vetrofania, con costi aggiuntivi e doppi per chi ha il tagliando in scadenza al 31 marzo 2024. Bisognerebbe capire dall’amministrazione comunale se questi costi potranno essere in qualche modo ammortizzati…".