Nuova vita per il campo da tennis a Orvieto: rilancio della struttura

Uno dei luoghi simbolo della città sta per rinascere a nuova vita all’insegna dello sport e dell’aggregazione. Si tratta del campo da tennis di piazza Cahen per il quale il Comune sta cercando un nuovo gestore con lo scopo di rilanciare la struttura che si trova accanto al pozzo di San Patrizio ed è ora collegata alla seconda porta di accesso alla fortezza Albornoz, recentemente recuperata grazie ai lavori che hanno ristrutturato parte del giardino pubblico. Per individuare il futuro gestore dell’impianto, si è deciso di chiedere ai soggetti potenzialmente interessati di presentare un’offerta economica all’ente pubblico che è proprietario dell’area. Sarà poi una apposita commissione, presieduta dal segretario comunale Maria Perali ha valutare la proposta migliore. Si tratta di una procedura negoziata che fa seguito all’unica manifestazione di interesse che è stata finora presentata da parte dell’associazione Tc Open che gestisce l’impianto di tennis e piscina a Ciconia. Obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di ripartire entro l’inizio dell’autunno dal momento che il termine per la presentazione delle offerte scade a fine agosto. Il periodo d’oro del tennis a piazza Cahen e del relativo bar che non ha chiuso i battenti, ha coinciso con gli anni 70 ed 80, ma adesso tutta quella zona tornerò a rappresentare un polo di attrazione non solo sportiva.