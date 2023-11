’Nuova Umbertide’, pronti 15 milioni. Centro e scuole in prima linea

Approvato dal Consiglio comunale il Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026: 15,5 milioni di euro di interventi che vanno dalla scuola all’ambiente e poi sport, patrimonio, energia, barriere architettoniche, quasi tutti finanziabili con contributi a fondo perduto. I lavori, come ha dichiarato, l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini partiranno il prossimo anno grazie ai Pnrr "dando così via al mega cantiere per l’Umbertide del futuro".

Nel dettaglio: nel 2024 prima pietra del nuovo asilo nido comunale - costo di 2,5 milioni di euro - che sarà realizzato a fianco della nuova scuola materna Marcella Monini costituendo così il "polo scolastico 0-6 anni". Al via anche i lavori per l’elementare di Verna (1,3 milioni). Il centro storico vedrà l’attesa riqualificazione di piazza Mazzini con un investimento di 1,5 milioni. Sarà sistemato anche il cavalcavia della zona industriale Madonna del Moro (1,1 milioni), mentre partirà anche la costruzione della passerella ciclopedonale sul Tevere di Mola Casanova (1,4 milioni) e del conseguente percorso sulla riva sinistra del fiume (700mila euro). Entrerà poi nel vivo la ristrutturazione del museo di S. Croce (480mila euro) e del centro S. Francesco (990mila euro). Sempre nel 2024 inizieranno i lavori per la mitigazione del dissesto idrogeologico del Tevere (480mila euro).

Nel primo semestre del prossimo anno cambio radicale dell’illuminazione pubblica (1,5 milioni); un impianto fotovoltaico sarà istallato alla scuola Monini e alla piscina comunale (entrambi per 90mila euro). Lavori di adeguamento per il Cva di Calzolaro in vista dell’accoglienza dei bambini della scuola di Verna (160mila euro). Due interventi da 80mila euro riguarderanno la Piattaforma e il Teatro dei Riuniti; operazione da 90 mila euro in cantiere per campanile dell’ex chiesa di Santa Croce. Sono in fase di esecuzione le ristrutturazioni della scuola elementare di Niccone (900mila euro) e delle scuole materne di Calzolaro (594mila euro) e Montecastelli (360mila euro). Per gli altri lavori del Piano triennale 2024- 2026 si lavorerà per reperire i fondi tramite bandi o finanziamenti regionali, statali o europei.

Pa.Ip.