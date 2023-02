Nuova stazione ferroviaria, Brt e l’ipotesi-studentato

"Investimenti importanti, anche infrastrutturali da parte dell’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Merli durante il dibattito su Fontivegge – dove arriverà anche il Brt e dove comunque i lavori, per i quali il Comune ha previsto fondi per più di 30 milioni di euro, vanno avanti. Ci sono sedici operai all’interno del cantiere che stanno completando il soppalco del secondo piano. E abbiamo portato avanti tutto il parcheggio davanti lo scalo merci". Quindi il punto sulla pensilina di collegamento tra stazione e terminal bus per i pedoni: "è ancora a metà perché andrà a inglobare l’arrivo del famoso metro bus elettrico che prende la direttrice Castel del Piano – Fontivegge, entrando con due fermate all’interno dell’ospedale Silvestrini e, quindi, facendo tornare appetibile il servizio pubblico". Per quanto riguarda la sicurezza l’amministratore ha anche sottolineato "l’nistallazione di nuove telecamere per la videosorveglianza dei luoghi e un attenta valutazione della viabilità: rifatto il sottopasso che sarà il collegamento alla fermata finale del metro bus. Quel sottopassaggio ha una funzione specifica – ha fatto presente –, non è ancora stato reso noto ma Rfi ha stanziato milioni di euro per l’adeguamento della stazione di Fontivegge. Che prevede anche l’accesso ai binari da parte dei disabili, oltre che un decoro interno e altri miglioramenti per la fruizione della stazione stesa".

Rispetto all’obiettivo di far tornare la residenzialità sana anche nei luoghi oggi più complicati del quartiere l’assessore ha poi anticipato "la sinergia stretta con l’Università di Perugia per la creazione di servizi e opportunità che favoriscano l’arrivo, anche attraverso i collegamenti pubblici con le facoltà, degli studenti. "L’ipotesi di realizzare uno studentato – ha annunciato – è al vaglio". Intanto, ha concluso l’amministratore – stiamo lavorando anche insieme a Gesenu per il decoro dei luoghi e alla Asl per intercettare e là dove possibile indirizzare casi ’difficili’ nelel comunità e nei centri di recupero".