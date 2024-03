Nuova scuola elementare Edificio green: "Entro il 2025 gli alunni tornano in classe"

San Martino in campo avrà una scuola nuova di zecca. Il cantiere per la costruzione del nuovo edificio, destinato a riunire le due sedi della primaria Rugini, di cui una a Santa Maria Rossa, è stato consegnato ieri. Alla firma del verbale, con la dirigente Monia Benincasa, e l’appaltatore, erano presenti anche il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco con delega alle scuole, Gianluca Tuteri, l’assessore all’urbanistica, Margherita Scoccia, e la dirigente scolastica del Comprensivo Perugia 9, Morena Passeri. Il nuovo plesso accoglierà le classi della primaria Rugini (attualmente dieci per un totale di 197 alunni). La sede di San Martino in Campo sarà la prima a essere demolita e per questo gli alunni (sei classi di terza, quarta e quinta) hanno iniziato l’anno scolastico all’oratorio “Giampiero Morettini”, una soluzione transitoria che, come confermato dalla dirigente Passeri, finora si è rivelata positiva. Gli allievi delle prime e seconde della scuola Rugini, invece, si trovano ancora nella sede di Santa Maria Rossa, che sarà demolita una volta ultimato il nuovo plesso.

"La consegna dei lavori – nota Tuteri – ha necessariamente risentito dei tempi occorsi al Ministero e a Invitalia per svolgere le procedure di loro spettanza. Vogliamo comunque rassicurare le famiglie sul fatto che gli alunni torneranno in classe entro il 2025".

Ma come sarà la nuova scuola? "Il nuovo plesso, a tre piani - anticipa Benincasa - si caratterizzerà per prestazioni energetiche molto elevate (sarà del tipo “NZeb meno 20%”) e potrà ospitare due sezioni di scuola primaria oltre a servizi accessori (biblioteca, spazio per la refezione, spazio per laboratori e attività libere). Costo dell’operazione 3,7 milioni, impatto green".

Silvia Angelici