Nuova scuola alla ’Dante Alighieri’. Le tariffe locali verso un aumento

Un possibile aumento di tasse e tariffe comunali, poi cantieri nelle scuole – a partire dalla Dante Alighieri – e progetti che ridisegnano la mobilità urbana, come un centro eventi all’Ansa del Tevere dove è già in costruzione la variante del Cassero. Il 2024? "Di certo sarà un anno fondamentale per tutti i cantieri del Pnrr: nei prossimi mesi via ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media Dante Alighieri, un’opera da circa 12 milioni di euro complessivi, il più ingente intervento nell’edilizia scolastica finanziato in tutta l’Umbria, il cui cantiere sarà aperto tra la primavera e l’estate".

Dunque la ex scuola media Dante Alighieri che verrà completamente ricostruita, nella stessa zona in cui sorge attualmente, rappresenta il cantiere simbolo per il sindaco Luca Secondi che ieri ha tenuto in Comune, insieme alla giunta, la conferenza stampa di fine anno. Il primo cittadino ha preannunciato che l’amministrazione sta lavorando, con un cofinanziamento di 1 milione di euro, per concorrere all’erogazione di circa 7 milioni di euro nella nuova programmazione di Agenda Urbana, "che riguarderà un’espansione urbanistica green della città nella zona dell’Ansa del Tevere con la realizzazione di un nuovo centro-eventi".

Altro investimento da 1 milione e 300 mila euro è previsto sulla piscina comunale, che il Comune ha già annunciato di voler cofinanziare con 400 mila euro e che dovrà essere sostenuto dalla Regione. Più in generale, in prospettiva, il 2024 si preannuncia "un anno complesso, nel quale l’ente comunale dovrà raccogliere la sfida di non arretrare negli investimenti e nella spinta alla crescita della città, in uno scenario di fortissimo incremento dei costi dei servizi pubblici, di tagli dei trasferimenti centrali e di costante inflazione".

Un quadro che, come conseguenza, non esclude un ritocco su tasse e tariffe di competenza del Comune "per sostenere le progettualità a beneficio dei cittadini", ha precisato ancora Secondi.

Sindaco e giunta hanno inoltre parlato del progetto, ormai annoso, di piazza Burri: "Il 2024 sarà l’anno della svolta: la Fondazione Albizzini sarà chiamata ad attuare gli impegni assunti con l’amministrazione comunale, a partire dalla demolizione dell’ex scuola Garibaldi..". Un vulnus che in molti si augurano possa venire colmato, date le condizioni fatiscenti della ex scuola, all’ingresso del centro storico. Tra le questioni aperte che potrebbero giungere a soluzione nel prossimo 2024 c’è il caso Sogepu, finito in una complessa indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia. Il sindaco, sollecitato dalle domande dei giornalisti, ha riferito che "l’amministrazione comunale trarrà le proprie conclusioni solo al termine del procedimento" precisando che "l’azienda, (a maggioranza pubblica), è titolare della gestione dei rifiuti in Alta Umbria che frutta a Città di Castello il 62 per cento dell’intero fatturato".

Cristina Crisci