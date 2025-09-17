Nuova risonanza: consegna effettuata

CITTÀ DI CASTELLO - In linea con il cronoprogramma della Usl che lo aveva annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina è stata consegnata all’ospedale di Città di Castello la nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla, dotata di un sofisticato pacchetto software per applicazioni cardiologiche e neurologiche. L’entrata in funzione è prevista entro la metà del prossimo mese, al termine delle fasi di installazione meccanica, accensione, collaudo e test operativi. L’intervento, del valore di circa 1 milione di euro, è stato reso possibile grazie all’utilizzo di parte del lascito Mariani. L’apparecchiatura, che sostituirà il precedente modello da 0,5 tesla fuori uso dal 2019, rappresenta un significativo salto di qualità nella diagnostica per immagini. Durante questa fase di sostituzione l’attività diagnostica non subirà interruzioni. Una volta completata l’installazione entro fine ottobre prenderanno avvio i lavori per la sostituzione dell’attuale risonanza magnetica, con un altro modello da 1,5 tesla.

"Parallelamente – spiega la Usl in una nota – stanno proseguendo gli interventi di potenziamento e riqualificazione strutturale che riguardano: l’ampliamento della terapia intensiva (con l’incremento da 6 a 18 posti letto distribuiti tra piano terra e primo piano), la riconversione di 14 posti letto dell’area medica in terapia semintensiva, l’adeguamento e la riorganizzazione degli accessi e dei percorsi del pronto soccorso. Si tratta di lavori che si concluderanno entro il secondo semestre del 2026". I vari cantieri in corso rientrano "nel piano di sviluppo del polo ospedaliero di Città di Castello, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dalla Regione Umbria, con lo scopo di garantire ai cittadini servizi sanitari sempre più efficienti, sicuri e tecnologicamente avanzati", precisa ancora la direzione dell’azienda Usl in un comunicato diramato ieri.