Nuova rete ospedaliera: "Coordinare le strutture nell’area del Trasimeno"

A Città della Pieve si sperimenterà il primo ospedale (e pronto soccorso) pubblico-privato dell’Umbria? La Giunta regionale ha deliberato l’Atto di riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale che riguarda, tra l’altro, la riorganizzazione degli ospedali e relativi fabbisogni di posti letto e gli ospedali di Comunità e delle zone disagiate. Temi decisivi per l’area del Trasimeno che all’interno del documento è citata con l’implementazione delle seguenti strutture pubbliche: "l’ospedale di Castiglione del Lago con Pronto Soccorso h 24, 34 posti letto per acuti e 20 posti letto per l’ospedale di Comunità; l’ospedale di Comunità di Città della Pieve con 20 posti letto e Pronto Soccorso dedicato, anche attraverso l’attivazione di una sperimentazione gestionale di partenariato pubblico-privato". E’ poi esplicitato, nella parte che riguarda i provvedimenti per le aree disagiate che "nella zona del Trasimeno, oltre all’Ospedale per acuti di Castiglione del Lago, con PS h 24, è prevista la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Città della Pieve Ospedale di Comunità con 20 posti letto. Per questo presidio si prevede l’attivazione di una sperimentazione gestionale di partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 9 bis del D. Lgs. 502/92, con Pronto Soccorso dedicato, al fine di aumentare i volumi di attività di protesica ortopedica, che, allo stato, rappresenta per l’Umbria la prima voce di mobilità passiva, che per il 50 % si rivolge alle strutture della Regione Toscana". Grande soddisfazione arriva in particolare dal castiglionese dove esulta la consigliera Fdi, Francesca Traica "Castiglione del Lago ha rischiato la retrocessione in Ospedale di Comunità con conversione del Pronto Soccorso in Punto di primo soccorso e invece oggi direi che per i Castiglionesi c’è la notizia che tutti volevano leggere". Anche per Paolo Brancaleoni, civico, è una "bellissima Notizia già anticipata da quella del riavvio dei lavori. Ora è ufficiale il potenziamento per il nostro Ospedale, un grandissimo punto di partenza e ora dobbiamo alzare l’asticella per incrementare i servizi". Anche per la Voce dei Cittadini "Finalmente una buona notizia nel piano deliberato ci sarebbero anche finanziamenti per tutti i PNRR legati alle nuove case della salute e per quella di Castiglione ci sarebbe già un progetto approvato e validato dalla USL".