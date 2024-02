Nuova rete di imprese nel territorio

ORVIETO Con l’obiettivo di far crescere il business del territorio, di imprenditori e professionisti che vi operano, la rete internazionale Bni–Business Network International arriva anche a Orvieto, undicesima sede umbra dopo Perugia, Terni, Assisi, Foligno, Città di Castello, Ponte Felcino e altre. La missione è infatti supportare i membri "ad aumentare il proprio business tramite un programma di referral marketing positivo e professionale, che permetta di sviluppare relazioni significative, a lungo termine e basate sulla fiducia con altri professionisti e imprenditori di qualità". La presentazione domani alle 18.30 al ristorante L’Antica rupe, in vicolo Sant’Antonio. Il gruppo di Orvieto si aggiunge agli altri Capitoli già presenti in tutta Italia: sono infatti oltre 12mila i membri che, divisi in 449 Capitoli, hanno già aderito.