Nuova mensa per la scuola : "25 Aprile"

FRATTA TODINA - Un significativo tassello per le opere pubbliche nel territorio frattigiano: è la nuova mensa per la scuola primaria "25 aprile" per la quale a breve inizieranno i lavori. Un investimento di oltre 500 mila euro, di cui quasi 180 mila finanziati con fondi del bilancio comunale. "Sono stati utilizzati fondi Pnrr - spiega il sindaco Gianluca Coata - il comune ha acquisito un’area adiacente alla scuola di proprietà di una azienda privata. Il progetto, poi, è stato presentato con una tempistica da record, proprio lo stesso giorno dell’atto notarile, grazie anche al lavoro serrato dell’ufficio tecnico comunale e del progettista esterno". Interamente in cemento armato, il fabbricato sarà costruito in aderenza al nuovo edificio in cui sono state realizzati la palestra e le nuove aule. Si svilupperà su due piani per una superficie di 200 mq circa: il piano terra sarà destinato alla cucina, mentre il primo piano sarà interamente adibito al refettorio per circa 50 bambini. "Quest’opera – continua il sindaco - va a completare un servizio già avviato nel 2022 dal Comune insieme alla Direzione didattica e l’Usr regionale, per il tempo pieno, dalle ore 8 alle 16".

"Una scuola primaria in crescita – conclude – per cui crediamo di aver raggiunto gli importanti obbiettivi di una maggiore qualità dell’offerta formativa, e di un servizio molto utile alle famiglie". La mensa sarà un edificio all’avanguardia dal punto di vista tecnologico: con ulteriori finanziamenti è stato realizzato il relamping dell’impianto elettrico per avere risparmi sui consumi di energia elettrica e con le risorse dell’efficientamento energetico sono stati installati pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo che andranno ad alimentare l’intero edificio scolastico.