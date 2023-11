Nuova location per la castagnata organizzata dalla Pro loco

Nuova location, temporanea, per la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro loco in occasione della festa di San Martino. Si svolgerà nel pomeriggio di oggi e domenica, dalle ore 16, in piazza Cavour, accanto al municipio. Una scelta, un cambio, rispetto al passato, in considerazione dei lavori che stanno interessando la piazza antistante la chiesa. Per la pro loco sarà anche l’occasione per distribuire anche il calendario 2024, che sarà dedicato agli antichi mestieri di una volta, con personaggi "famosi" dell’antica e prospera Bastia. L’iniziativa eno – gastronomica è in sinergia con il quarto appuntamento di Extra Music Festival, il nuovo mini festival di Bastia Umbra presso l’Auditorium Sant’Angelo (Piazza Umberto I), alla prima edizione, organizzato dall’Amministrazione Comunale. Domani, alle ore 17.30, Musica Muta: un progetto interamente strumentale, con Michele Rosati e Rachele Fogu, protagoniste due chitarre acustiche, dal titolo "Babilonia e altre storie".