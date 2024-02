FOLIGNO C’è l’elemento geografico, ma c’è anche tutto quel mondo culturale che il Mediterraneo rappresenta da sempre nella nuova grafica realizzata da Maira Grassi per la 13esima edizione della “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza“, che si terrà a Foligno dall’11 al 14 aprile e a Fabriano il 12 e 13 aprile e che avrà per tema proprio “Il Mediterraneo: dalla culla della scienza e della filosofia a scenario delle sfide per il cambiamento“. Per il direttore del Laboratorio di Scienze sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, "è una rappresentazione geografica, ma soprattutto culturale, scientifica e filosofica. Un’attenzione ai tanti territori che quel mare bagna, ma che rimanda anche a ciò che è avvenuto come contributo alla scoperta di altri mondi. È una grafica che riesce a spiegare bene un concetto, quello del giornalista scientifico Piero Bianucci, per il quale il Mediterraneo è ‘un piccolo mare, crocevia del mondo’". "Abbiamo voluto creare una mappa che ha sì un aspetto geografico, perché ne mantiene gli aspetti reali - così Maira Grassi nella sua illustrazione -, ma sbilanciando visivamente e graficamente il colore: anche cromaticamente il Mediterraneo emerge, rappresentando l’elemento grafico principale. Attorno, però, trovano posto le terre che lambisce".