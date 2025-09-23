Perugia, nuova frontiera dello spaccio. “Droga venduta tramite posta e nei distributori automatici”

Perugia, 23 settembre 2025 – Un patrimonio in droga da oltre 10 milioni di euro. Lo ha intercettato la Guardia di finanza nel corso dell’attività investigativa svolta nei primi otto mesi del 2025 nella provincia di Perugia. Sette le persone arrestate, 22 quelle segnalate all’autorità giudiziaria. Se è vero che l’offerta risponde alla domanda, appare, anche da queste cifre, come il fenomeno droga, consumo e traffico, sia ancora decisamente presente sul territorio nonostante la pressione esercitata dalle forze dell’ordine.

Tra le ultime indagini portate a conclusione dalle fiamme gialle, il sequestro di 4 chili di derivati di canapa sativa a un’imprenditrice perugina, responsabile di un punto vendita allestito con distributori automatici. La donna è stata denunciata per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, alla luce della nuova disciplina che stabilisce un divieto generale di produzione e commercializzazione delle infiorescenze di canapa, includendo quelle semilavorate, essiccate o triturate e i loro derivati.

Complessivamente, nel contrasto al traffico di stupefacenti, le fiamme gialle hanno sequestrato 97 chili di cocaina, 34 di marijuana e 69 piante di cannabis tra gennaio e agosto. Alle 22 persone denunciate, di cui 7 arrestate, sono stati sequestrati beni per oltre 57 mila euro. Tra le operazioni di maggior rilievo condotte dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Perugia, guidato dal generale Carlo Tomassini, quella portata a termine dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia vicino a Spoleto. A gennaio, dopo aver intercettato un’auto sospetta, i militari l’hanno seguita fino a un garage sotterraneo nella zona nord di Foligno. Il conducente, un cittadino italiano apparso nervoso al controllo, è stato trovato in possesso di oltre 15 chili di cocaina, nascosti in un doppio fondo ricavato sotto il sedile dell’auto. Le successive perquisizioni in un’abitazione, un casolare e una pizzeria nella disponibilità dell’uomo hanno portato al sequestro di ulteriori 43 panetti di cocaina, per un peso di oltre 65 chili. Alcuni dei panetti erano nascosti in una controsoffittatura.

Altrettanto significativa è risultata l’attività di contrasto svolta dal Gruppo di Perugia che ha individuato numerose spedizioni arrivate tramite corriere da un Paese extracomunitario e ritenute destinate a soggetti già noti per reati commessi agli stupefacenti. Uno di questi è stato arrestato e un altro denunciato in libertà. Nel corso di questa indagine, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato marijuana per oltre 30 chili, contenuta nei pacchi intercettati nel corso del tempo. Droga nel doppio fondo dell’auto o nei pacchi del corriere, nel controsoffitto o prodotta a domicilio, nel caso della marijuana per esempio. Modalità differenti che ribadiscono la “dinamicità” di questo mercato illecito contro cui il comando regionale della Gdf, guidato dal generale Francesco Mazzotta, ha dato un’ulteriore stretta.