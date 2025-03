Nuova edizione di Hola. Libro di valori sociali

TERNI –E’ anche un’esperienza interattiva con contenuti multimediali esclusivi la seconda edizione di “Hola and the big dream“, progetto realizzato dalla Ternana Women, dedicato alla fascia 9-12 anni. La presentazione del libro di Philip Osbourne, illustrato da Roberta Procacci, edito da Almond Entertainment rappresentata dal direttore creativo Dario Maria Gulli, si è svolta in Bct con 150 ragazzi delle scuole. C’erano Paolo Tagliavento e Isabella Cardone rispettivamente a.d. e direttrice Ternana Women, Deborah Salvatori Rinaldi ex calciatrice e attuale responsabile comunicazione del Club, Viviana Altamura assessore alla scuola e Laura Tinari presidente Divisione Serie B femminile. Con la storia della giovane calciatrice Hola, si mette in risalto l’importanza dello studio legato alla crescita personale e il coraggio di inseguire i propri sogni. "Il libro promuove valori sociali – afferma Altamura – con il potenziale della tecnologia e accompagna i più giovani nei valori autentici che lo sport sa trasmettere meglio di ogni parola". "Dopo il grande successo della prima edizione – spiega Tagliavento – abbiamo voluto fortemente la seconda. Siamo sempre intenti a promuovere il senso di appartenenza, cercando di fidelizzare anche i più piccoli, vedi il kit Baby Fera per i neonati". "Siamo orgogliosi di questo progetto sperimentale – afferma Cardone – che permette di comunicare il nostro mondo con la lettura del fumetto, il gioco e la tecnologia".

