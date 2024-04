Nuova cucina al Centro di volontariato sociale

GUALDO TADINO - Il Cvs, centro di volontariato sociale della Caritas diocesana, adesso ha a disposizione una nuovissima cucina. Che è stata inaugurata ufficialmente in occasione dell’assemblea dei soci e dei volontari chiamati ad approvare il bilancio. Si completano così le disponibilità della sede realizzata nel piano seminterrato della chiesa di San Giuseppe artigiano, in via Monte Alago. La presidente Maria Letizia Baldelli, che ha tagliato il nastro inaugurale al fianco del sindaco Massimiliano Presciutti e del direttore generale della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, ha ricordato che "per il raggiungimento di un traguardo così importante sono state necessarie diverse risorse"; per questo ha ringraziato la Fondazione Perugia, la parrocchia di San Benedetto, il comune, la parrocchia di san Giuseppe Artigiano. La cucina è a disposizione per le iniziative più varie; in prospettiva ci sono le possibilità di attivare una mensa sociale e di organizzare laboratori di cucina. Il Cvs si conferma presidio di grande rilevanza sul piano dell’assistenza di persone e famiglie bisognose, della promozione di umanità e di aiuto sociale; sono in calo i fruitori stranieri, in crescita i gualdesi. Alberto Cecconi