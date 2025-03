Nuova cabina Enel Efficienza e sostenibilità. Un impianto di ultima generazione

Interruzione temporanea del servizio elettrico oggi nel circondario di Pila dalle 8,30 alla tarda mattinata (forse primissimo pomeriggio dipende dai lavori) per l’attivazione di una nuova cabina, nell’ambito di un importante intervento che va a potenziare un’ampia porzione di sistema elettrico territoriale. "La cabina e le linee interconnesse - spiega Enele distribuzione - verranno messe in esercizio oggi nel contesto di un sistema ‘magliato’, cosiddetto in anello, e telegestito cosicché, in caso di disservizio a una linea, sarà possibile isolare il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle dorsali di riserva, cosiddette controalimentanti. Tutte le apparecchiature elettromeccaniche all’interno della cabina sono di ultima generazione, progettate secondo i migliori standard tecnologici e ambientali. Durante l’esecuzione di tutte le attività un’attenzione particolare viene posta alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro paesaggistico".

I clienti sono stati informati, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, attraverso affissioni nella zona. L’azienda informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.