Nuova area a disposizione per spettacoli viaggianti

GUALDO TADINO - Gli spettacoli viaggianti hanno a disposizione una nuova area, in via Pennsylvania, nel quartiere Biancospino. Lo annuncia l’amministrazione comunale, che ha provveduto ad urbanizzare la zona, attrezzandola secondo legge. Infatti il Comune, dopo la vendita dell’ampia area antistante la stazione ferroviaria usata per la costruzione del supermercato Eurospin, s’era trovato a non avere più spazi adeguati per ospitare circhi e luna park; l’uso temporaneo degli spazi del piazzale Martiri di Nassirya s’era rivelato non adeguato per le necessità. Così sono stati eseguiti i necessari lavori di urbanizzazione dei nuovi spazi, su un’area di circa 16 mila metri quadrati, seguiti dall’assessore preposto Jada Commodi. Sabato, alle 15, ci sarà il taglio del nastro inaugurale. Gli interventi hanno consentito di realizzare, oltre al piazzale destinato alle attrezzature del circo e ai parchi divertimento, l’allargamento della sede stradale esistente, due zone parcheggio auto per i cittadini e visitatori e di altre due per i mezzi e i servizi degli operatori dello spettacolo, di una per la raccolta dei rifiuti, per il posizionamento di tre bagni sebach, la piantumazione di nuovi alberi, l’illuminazione pubblica. A.C.