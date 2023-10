Nunzia, 100 anni da supernonna. Sette figli, 21 tra nipoti e pronipoti

CITTÀ DI CASTELLO – Una vera super-nonna: compie cento anni e guida una famiglia ’extra-large’, con sette figli, undici nipoti e dieci pronipoti. Compleanno speciale per Annunziata ’Nunzia’ Giambi che ha soffiato sulla torta con sopra cento candeline. Nunzia, nata a Petraia di Città di Castello il 28 ottobre 1923, vive a Volterrano, in vocabolo Chioccolo. Con il marito Giuseppe Franchi, con il quale ha vissuto 64 anni, ha creato una famiglia numerosa: 7 figli, 11 nipoti e 10 pronipoti a cui ha dedicato la sua vita. "Il suo segreto di lunga vita, se così si può dire – dichiarano i familiari - è il mangiar sano con prodotti provenienti dalla sua terra e un buon bicchiere di vino della vigna. Importante poi per Nonna Nunzia è dormire bene". Per questa grande occasione si sono riuniti tutti i parenti e tantissimi amici. C’erano anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore Mauro Mariangeli che hanno consegnato a nonna “Nunzia” una targa ricordo.