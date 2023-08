Sessant’anni di vita insieme con amore e rispetto, tra famiglia, tanto lavoro e solidarietà verso gli altri. “Nozze di Diamante“ per Emilio Ubaldi ed Emilia Grasselli che ieri hanno celebrato il grande traguardo con il rinnovo della promessa al Santuario di Canoscio e con una grande festa nella frazione di Santa Lucia con la figlia Nadia, i nipoti, i parenti e gli amici. A lungo gestori dello storico distributore di benzina Erg, di Viale Vittorio Emanuele Orlando, sorridenti e solari, Emilio ed Emilia sono sempre stati in prima linea in tante iniziative benefiche.