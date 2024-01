Novità in sala, il teatro sbarca al cinema Zenith. Una rassegna tra commedia, reading e attualità

Al cinema Zenith sbarca il teatro. Da domani la sala di Borgo XX Giugno arricchisce la sua offerta e alle proiezioni aggiunta un’inedita rassegna teatrale con un piccola ma variegata proposta di spettacoli che accendono le luci del palco del cinema e che spaziano dalla commedia al reading, dalle tematiche storiche a quelle sociali.

Si comincia domani alle 21 con “30 secondi di love“, una commedia brillante scritta e diretta da Eleonora Cecconi con gli attori della compagnia “La Linea Gialla“ che debutteranno in prima assoluta per regalare un momento di teatro popolare e di ilarità tra fraintendimenti, conti da pagare, colpi di scena, e brevi e inaspettati momenti di amore. Si riprende il 15 febbraio con “Copenhagen“ (nella foto) di Michael Frayn portato in scena dalla compagnia “Note di Teatro“ con regia di Stefano Galiotto, anche interprete con Stelio Alvino e Monica Pica: ambientata nel 1941, la pièce rievoca l’incontro tra il fisico tedesco Werner Heisenberg e il collega danese Niels Bohr nel mezzo della seconda guerra mondiale e il loro dibattito sull’utilizzo dell’energia nucleare a fini bellici e l’etica sottesa a questa scelta. Il terzo appuntamento si concilia con la festa della donna e venerdì 8 marzo vede in scena l’attrice umbra perugina Caterina Fiocchetti accompagnata dalla chitarra di Francesco Vitillo nel recital “Parlami di lei“: uno spettacolo interattivo e musicale di donne ma non solo per donne, con testi che spaziano da Gaber e Dario Fo a Eve Ensler. Chiude la rassegna l’11 aprile “Adolf prima di Hitler“ di Antonio Mocciola con regia di Diego Sommaripa: la storia di due ragazzi anni in una Vienna di inizio ‘900 che rintanati in un mesto monolocale provano a capire la vita. Uno è Gustav Kubizek, figlio di un tappezziere, diventerà un apprezzato direttore d’orchestra. L’altro è Adolf Hitler. Biglietti a 12 euro, info e prenotazioni al 349.7331045