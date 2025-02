Novità e grandi star per “San Valentino Jazz“. Sedici eventi e cento musicisti nei locali di Terni

Sedici concerti in nove locali, cento musicisti coinvolti tra artisti nazionali, star internazionali ed eccellenze del territorio. In due lunghi week-end – da giovedì 6 a domenica 9 e da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio – torna “San Valentino Jazz“, il festival ideato da Fabrizio Zampetti e prodotto da Confartigianato Imprese Terni con direzione artistica del maestro Alessandro Bravo. La rassegna coinvolgerà locali del centro storico, dei quartieri fino al lago di Piediluco. "Siamo alla sedicesima edizione, ormai San Valentino jazz è una tradizione – ha detto il presidente di Confartigianato imprese Terni, Mauro Franceschini – con questi miniconcerti che si svolgeranno nei locali associati animeremo la città nel periodo di San Valentino. Il jazz ha una grande tradizione a Terni". L’ideatore Zampetti ha spiegato che "una delle novità del festival di quest’anno è l’allargamento geografico dei locali associati che ospiteranno i concerti e che saranno come negli scorsi in centro, ma anche a Città Giardino, Borgo Rivo e a Piediluco".

Tra i protagonisti ci saranno artisti conosciuti a livello internazionale: il 7 febbraio al Bloom Antonello Salis e Baba Sissoko, il 9 al Rendez vous suoneranno Fabrizio Bosso (nella foto) e il Marco Guidolotti Trio; sempre al Rendez vous la serata del 14 febbraio si esibirà il trio di musicisti americani Yuille – Rosen – Burgio nell’ambito del loro tour in Europa. Ampio spazio alle eccellenze del territorio: il 13 febbraio, alle 18, si esibirà davanti a Pazzaglia il Briccialdi sax 4et e il 14 febbraio suonerà alle 14 il Low budget orchestra, un’orchestra di venti elementi diretta dal maestro Vincenzo Ritoliposi. "Siamo felici – ha aggiunto Zampetti – di avere riallacciato la collaborazione con il conservatorio Briccialdi che vanta una grande tradizione jazzistica".