Novità ’Digital Primitives’, dai social al teatro

Anche le novità più sperimentali e i fermenti del contemporaneo entrano nella stagione “SanFra 2024“ che Mea Concerti organizza nell’Auditorium San Francesco al Prato, finalmente riaperto al pubblico. Se questa sera è atteso Morgan in una tappa del suo tour tra cantautori italiani, musica classica, brani di sua composizione e monologhi improvvisati, da domani prende il via “Digital Primitives“: una sezione di spettacoli con protagonisti celebri youtuber, tra i più seguiti nel web, che attraverso l’arte teatrale del monologo, affrontano i temi della scienza, della filosofia, della storia e dell’ecologia. La rassegna è promossa grazie al bando della Regione per lo spettacolo dal vivo (68mila euro per un progetto che interesserà tutta l’Umbria) e propone nuove tipologie di intrattenimemno culturale con performer amatissimi dai ragazzi.

Ad inaugurare “Digital Promitiversd“ domani 21 sarà Giacomo Moro Mauretto (foto sopra) con “La scienza dell’immortalità”. Dottore in biologia evoluzionistica, è un divulgatore di biologia, evoluzione e ambiente con un’attività dal vivo, in conferenze e spettacoli, e online soprattutto sul suo canale YouTube “Entropy for Life”. Nel monologo a Perugia, dice, "proverò a raccontare le novità su quello che sembra essere la “corsa allo spazio” dei prossimi decenni: la ricerca dell’immortalità". Perché, "negli ultimi anni i biologi sono arrivati alla comprensione che il processo di invecchiamento sembra essere qualcosa di non necessariamente obbligatorio in tutti gli animali e forse potenzialmente invertibile".

La rassegna prosegue il primo marzo con “Moriremo tutti! - Come finirà il mondo? E noi che fine faremo?” di e con Adrian Fartade che racconta le più emozionanti scoperte in campo astronomico sul canale YouTube link4universe, il 10 marzo “Fallisci ancora fallisci meglio” di e con Alan Zamboni - Curiuss, celebre per i suoi video di fisica e astrofisica, il 26 marzo “Terra – Solaris: solo andata. Un viaggio alla scoperta dell’anima” di e con Rick Du Fer (foto sotto), filosofo, divulgatore e performer con il podcast Daily Cogito, quindi il 3 aprile “L’Universo in un bicchiere” di e con Davide De Blasio, divulgatore di fisica con il canale YouTube Spazi Attorcigliati eil 27 aprile “L’utile inutilità della filosofia” di e con Matteo Saudino, professore di filosofia e ideatore del canale BarbaSophia. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

S.C.