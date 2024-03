Novità Corciano racconta le “Vite di donna“

rCORCIANO

Teatro, musica, letteratura, eventi e arte per raccontare l’università femminile tra luci e ombre, nella complessità e ricchezza. Ecco “Vite di donna“, manifestazione alla sua prima edizione che dalla data simbolica dell’8 marzo fino al 31 trasformerà Corciano nella città delle donne e per le donne, con un cartellone di spettacoli e iniziative, presentato ieri a Palazzo Donini.

Realizzata in sinergia con associazioni ed enti, la rassegna, dice l’assessore comunale alla cultura Francesco Mangano "vedrà protagoniste le donne che saranno la voce narrante del percorso. Per concentrare il focus non solo sui problemi, sulla violenza di genere e il femminicidio, i crimini relazionali, ma mettendo in risalto l’estro, la creatività, il talento. Tra le altre ci saranno Caterina Fiocchetti, Liù Bosisio, Valentina Parasecolo, Carolina Cucinelli, Annalisa Baldi ma anche Paola Agabiti e Simona Meloni e verranno coinvolte anche le scuole, con varie attività di sensibilizzazione".

A fare da palcoscenico ai vari eventi saranno la chiesa museo di San Francesco a Corciano e, per la prima volta dalla sua inaugurazione, il “Centro Civico Sabrina Caselli” a San Mariano.

Due saranno le mostre: sabato 8 marzo si inaugura a San Francesco “Il cammino delle donne“ con esposizione di pittura e scultura, il giorno dopo a San Mariano sarà la volta della collettiva di pittura “Vite di donna".

Tanti gli spettacoli di teatro e musica. Sempre giovedì 8 al Teatro della Filarmonica c’è “Fabrizio De Andrè. Marinella e le altre", sabato 9 “La cena delle cretine“ e domenica 10 in prima nazionale il teatro canzone di “Le donne che indossarono la libertà“ con Liù Bosisio. E poi i monologhi teatrali in rosa a cura della Fita, la Federazione nazionale di teatro amatoriale e il 22 “Madonna“, l’apprezzato monologo di e con Caterina Fiocchetti (foto sotto) dedicato a Rina Gatti. Sul fronte dei libri verranno presentati sabato 16 “Il sangue delle donne“ di Alvaro Fiorucci sulla storia dei femminicidi in Umbria e venerdì 22 “Cronache private“ di Valentina Parasecolo che ricostruisce un pezzo di storia dell’Italia giovane e bella degli anni Sessanta. Tra le iniziative da ricordare l’incontro di venerdì 15 marzo sulle “Donne in prima linea“: Annalisa Baldi (foto sopra) , cantante e conduttrice di vari programmi Rai intervisterà Paola Agabiti, Simona Meloni e Carolina Cucinelli sul loro impegno nel quotidiano e nella vita pubblica.

Sofia Coletti