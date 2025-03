Novità a Perugia 1416: sfida tra bambini e webcam

Tra novità e conferme, Perugia1416 inizia a scaldare i motori. La decima edizione della rievocazione storica si terrà, sempre sotto la direzione artistica di Stefano Venarucci, dal 6 all’8 giugno con varie tappe di avvicinamento e sarà dedicata al professore Franco Ivan Nucciarelli, storico dell’arte e padre della manifestazione, recentemente scomparso. Tra le novità, ci sono i bambini sempre più protagonisti, per la prima volta coinvolti in gara in un gioco a loro dedicato.

Verrà inoltre attivata una webcam che permetterà di seguire i momenti salienti della manifestazione e si punterà su un sempre maggior coinvolgimento degli studenti dell’Università per Stranieri e di quelli a Perugia nell’ambito degli scambi Erasmus, nella preparazione del Palio e del Corteo Storico per far loro conoscere costumi e tradizioni della città. Sempre nell’ottica della internazionalizzazione e valorizzazione della festa oltre al coinvolgimento online delle città gemelle verrà nominato l’Ambasciatore di Perugia1416 all’estero.

Confermati i momenti clou con l’ingresso in notturna di Braccio, il grande corteo Storico e le sfide tra i cinque rioni che si contenderanno il Palio 2025 e gli appuntamenti collaterali con musiche, danze, teatro e artisti di strada, taverne, spettacoli, mostre, mercato artigiano, rionali in abito.

Tra le iniziative di avvicinamento la pubblicazione di un volume sulla moda del primo ‘400 in Umbria, una raccolta di saggi dalla storia del tessuto a quella della moda e dell’arte, e il convegno sulle rievocazioni di Medioevo e Rinascimento in Italia centrale.