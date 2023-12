Nove milioni alla comunità. Pioggia di finanziamenti dalla Fondazione Carit

"Siamo fieri di aver potuto sostenere la comunità con interventi per oltre 9 milioni e siamo pronti ad accompagnare il territorio nelle sfide in atto e in quelle future". Così il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, nel corso dell’incontroper illustrare i più importanti interventi deliberati nel 2023. Dal 2016, sottolinea Carlini, da quando ha assunto la presidenza dellaFondazione, il patrimonio è salito da oltre 196 milioni e 344mila ai 230 milioni e 444mila euro. Nel 2023 sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione di palazzo Morelli (un tempo sede del circolo “Il Drago“), acquistato nel 2022: l’obiettivo è "restituire in breve tempo alla collettività uno spazio pubblico per convegni, concerti, mostre ed eventi". Sei i settori di intervento della Fondazione: ricerca scientifica, arte e cultura, sanità pubblica, istruzione. volontariato e sviluppo locale. Nel 2023 sono stati pubblicati 6 bandi per uno stanziamento complessivo di 3,5 milioni. Nell’ambito delle iniziative proprie è stato istituito nel 2022 il “fondo grandi iniziative” per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione di luoghi, edifici, strutture pubbliche e servizi. Attualmente la Fondazione sta finanziando, tra l’altro, oltre al primo stralcio funzionale per il restauro del Teatro Verdi, anche la manutenzione straordinaria dell’Anfiteatro romano di Terni. A Narni, invece, si sta occupando del recupero e valorizzazione della piazza Garibaldi con la monumentale fontana. Poi il sostegno ai Campionati mondiali di scherma paralimpica e a numerosi altri eventi sportivi: tra questi i campionati di canottaggio a Piediluco e la Tirreno Adriatico. Umbria Jazz Weekend è tornata a Terni e la Fondazione ha sostenuto la gratuità degli spettacoli. Fondazione che ha anche ospitato l’undicesima edizione di Digital Meet. Nel 2023 è stato deliberato un contributo di 2 milioni in favore dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” per l’acquisto di nuove apparecchiature in cofinanziamento con la stessa azienda, per rendere possibile la riqualificazione e ammodernamento tecnologico del nosocomio. Sostenute, poi, diverse iniziative volte al recupero e valorizzazione dei beni storico artistici del territorio, come il restauro dei dipinti presenti nella chiesa S. Maria dell’Oro a Terni e del ciclo pittorico raffigurante le Storie di vita di san Giuseppe di Alessandro Torresani, conservati nella cappella di San Giuseppe della chiesa di San Francesco a Narni. È proseguita poi l’attività extra bando relativa ai concerti offerti dalla Fondazione alla città.

Ma l’iniziativa propria più importante realizzata interamente in house nel 2023 dalla Fondazione, è rappresentata dalla mostra “Amarsi. L’amore nell’arte da Tiziano a Bansky”, inaugurata a palazzo Montani Leoni il 6 dicembre e aperta al pubblico fino al 7 aprile 2024.