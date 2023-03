Notte in macchina o in palestra "Dopo la forte scossa delle 20 l’evacuazione. È caduto di tutto"

Attorno al condominio di via Togliatti a Pierantonio, una palazzina di colore bianco evacuata dopo la scossa delle 20, i lampeggianti dei vigili del fuoco illuminano una notte terribile. Ci sono i carabinieri e tante auto parcheggiate nell’area di sosta mentre i volontari portano coperte, qualcuno un thermos col caffè. Molti restano chiusi in macchina, altri sono all’aperto e si fanno compagnia: tutti sanno che dovranno trascorrere la notte fuori casa. "Siamo stati evacuati dopo la scossa delle 20: nel nostro blocco cinque famiglie, alcune hanno i bambini piccoli – racconta una donna avvolta in una grande sciarpa che aggiunge –: era molto forte, gli oggetti dai mobili sono caduti, anche il televisore, i quadri dalle pareti".

"Siamo scappati senza prendere niente e non abbiamo il coraggio di rientrare, anzi non possiamo rientrare", dice una vicina di casa. Al centro di Pierantonio anche Adriano, un ingegnere la cui auto è stata distrutta: "Verso le 20 sono sceso al bar qui sotto ed è arrivata una scossa fortissima, è caduto il comignolo dall’abitazione proprio sopra la mia auto ed ecco i danni", dice mostrando il vetro in frantumi della macchina e la carrozzeria anteriore ammaccata. Lungo le strade qualche detrito caduto dai tetti. In questa notte ferita, la macchina dei soccorsi a Umbertide si è messa subito in moto: al Centro Operativo Comunale squadre e mezzi pronti per l’emergenza. Alla palestra di Pierantonio si allestisce un punto notte, mentre lavorano senza sosta decine e decine di volontari della Protezione civile umbertidese e della Croce Rossa, insieme ad altri giunti da tutta l’Umbria sotto il coordinamento del funzionario regionale. Diverse persone attendono fuori mentre i più anziani e i disabili sono al sicuro dentro al palazzetto. Il vicesindaco Annalisa Mierla è in prima linea: "La situazione più critica è nella parte sud del comune di Umbertide, qui a Pierantonio e Sant Orfeto con Perugia. E’ un giorno difficile e sarà una notte lunga – dice –; la prima cosa che abbiamo fatto dopo la scossa delle 20 è stata quella di capire se ci fossero situazioni critiche di carattere sociale e sanitario. Abbiamo indirizzato le persone nelle zone più sicure, attivato il Coc e siamo qui alle 23: c’è già il camion con brande e letti messi a disposizione nella palestra di Pierantonio (50 posti, 200 in tutto nelle varie strutture); altri sono alla scuola Di Vittorio e a Sant Orfeto". Protezione civile, servizi sociali e Croce Rossa "hanno fornito sin da subito supporto anche per l’emergenza immediata – prosegue Mierla – dai pannoloni alle coperte... ma devo dire che la gente è tranquilla, non c’è panico, solo tanta preoccupazione".

Cristina Crisci