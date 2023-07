Notte di fulmini e pioggia battente Nell’alta Umbria torna la paura Allagamenti, esondazioni e frane

Tra venerdì sera e sabato notte in Umbria sono caduti fino a 100 millimetri di pioggia in Altotevere e nel folignate, 90 millimetri a Bastia Umbra e molte altre zone del centro nord dell’Umbria contano accumuli compresi tra 60 e 70 millimetri in tutto il Perugino. E per fortuna non sono state segnalate particolari criticità, almeno non come quelle della settimana scorsa nell’Assisano-Bastiolo. Il bilancio di Umbria Meteo, a cui si aggiungono le considerazione di Perugia Meteo, parla di un evento piovoso davvero importante per il Lago Trasimeno, in primis per il quantitativo di pioggia caduta, e poi per l’essere avvenuto a fine giugno, cosa che interrompe la normale evaporazione e calo del livello del bacino, cosa normale. Non sono mancati comunque alcuni problemi relativi ad allagamenti, piccoli smottamenti ed esondazioni temporanee di torrenti, poi rientrate al calare delle precipitazioni, con corsi d’acqua che ieri mattina erano ancora in piena ma che scendono progressivamente per il cessare quasi completo delle precipitazioni. Alcuni problemi sono stati registrati a Magione, in zone del Folignate e in zona Città di Castello. Per fortuna però la distribuzione della pioggia in tre momenti diversi della giornata e un’intensità contenuta, ha evitato danni eccessivi. A impressionare in base alle elaborazioni della sala operativa della Protezione civile regionale sono stati i circa 5.000 i fulmini caduti nella notte tra venerdì e sabato in Umbria, oltre 300 ogni ora. Nel complesso sono stati circa 70 gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Perugia. Tutti relativi ad allagamenti, danni d’acqua, rami caduti. Monitorato costantemente il torrente Tescio, il cui livello era salito durante la notte ma subito rientrato. Stes-sa cosa per il torrente Fosso delle Piazze in località Ponticelli a Città della Pieve, anch’esso al momento sotto controllo.

Ore di difficoltà anche nei territori assisano e bastiolo: strade, sottopassi, scantinati allagati in particolare a Santa Maria degli Angeli, Ospedalicchio e Bastia Umbra. Nella cittadina della Porziuncola, ieri intorno alle 7, un grande pino è caduto su un annesso destinato ai giochi di un fast food, fortunatamente quando non c’era nessuno. L’invito alla popolazione, anche nelle prossime ore, alla massima prudenza visto che è prevista allerta ‘gialla’ anche oggi. Nella zona di Assisi, in diversi punti c’è stata di nuovo l’esondazione del Tescio. La zona colpita è situata nella montagna di Assisi.