Note e live painting per “Idee musicali“

CASTIGLIONE DEL LAGO - Prosegue a Castiglione del Lago l’ottava edizione della rassegna “Idee Musicali“, sempre organizzata dall’associazione “Gli Insensati“. Il titolo della stagione 2025 è “Percorsi“. Primo appuntamento è per domenica 23 alle 18 con un evento “Insensati&Friends” dal titolo “Tra arte e musica”, dove insieme alla musica, l’arte pittorica sarà coprotagonista. L’artista Silvia Centomo guiderà una esibizione di “live painting” dove verranno riprodotte immagini ispirate dalla musica suonata dal vivo. Per l’occasione interverranno le ragazze e i ragazzi facenti parte dell’associazione “Arte e Sostegno” di Castiglione del Lago. I musicisti coinvolti saranno Damiano Babbini al violino, Catherine Bruni al violoncello e Alessio Tiezzi al pianoforte che eseguiranno musiche di G.F. Händel, J. F. Dell’Abaco e F. Schubert. Per informazioni numeri telefonici 3391222159 e 3494004620. Il prezzo del biglietto dei concerti è fissato a 10 euro, ridotto costa 5 euro. La rassegna Idee Musicali è patrocinata dal Comune di Castiglione del Lago.