’Note d’oro’, un trionfo A ruba il grande libro de La Nazione per i 50 anni di UJ

PERUGIA - "Note d’oro", il volume che La Nazione ha regalato ai lettori per celebrare i 50 anni di Umbria Jazz, è andato letteralmente a ruba, incontrando il gradimento dei lettori. Gli edicolanti riferiscono che il libro fotografico di 80 pagine curato da Donatella Miliani si è esaurito nel giro di poco, tanto che in molti casi gli esercenti hanno dovuto togliere la locandina che lo promuoveva, come raccontano ad esempio dal box di via Fani. Di certo i lettori hanno apprezzato l’omaggio, anche perchè inserire nella biblioteca di casa una pubblicazione che parla di Umbria Jazz significa arricchire il bagaglio culturale. "UJ – sintetizza una signora col volume sotto braccio – è una manifestazione che fa parte del dna di tutta la regione, un festival-monumento, che ha contribuito a veicolare l’immagine dell’Umbria nel mondo e di cui bisogna andare fieri". Il libro ha avuto il supporto della Regione Umbria e il patrocinio dei Comuni Perugia e Orvieto. La Nazione manda in onda sulle proprie piattaforme web fino al 16 luglio anche una miniserie web tv con l’intervista al fondatore e direttore artistico Carlo Pagnotta. Basta digitare sul sito lanazione.it