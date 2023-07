“Note d’oro“, UJ inedita Dietro le quinte dell’evento

E’ un’Umbria Jazz inedita, degli aneddoti, dei retroscena quella che troverete racchiusa nelle 80 pagine di “Note d’oro. Cinquant’anni di Umbria Jazz“, il volume fotografico edito da La Nazione per celebrare il mezzo secolo dell’evento. Domani il libro sarà dato in omaggio a chi acquisterà il quotidiano nelle edicole della regione. Il volume, curato da Donatella Miliani, accende i riflettori non solo sugli esordi del Festival e sulle super star che hanno calcato i palchi della kermesse, ma anche sul suo ideatore. La parola passa così a Carlo Pagnotta, il “visionario“ che nel 1973 ha fondato Umbria Jazz, che l’ha fatta crescere fino a diventare l’evento planetario che è oggi. Ottanta pagine che profumano di note e di artisti giganteschi. Ecco allora Miles Davis, Santana, Clapton, Dee Dee Bridgewater, Be Be King, Sting, Prince, Elton John, Gil Evans, Sonny Rollins, Arbore, Rava, Veloso e Bollani fino a Lady Gaga, tanto per citare qualche nome. Le iniziative de La Nazione non finiscono qui: oltre al libro, che si avvale del supporto della Regione e dei comuni di Perugia e di Orvieto, è stata realizzata una miniserie Web tivù, che nei giorni del Festival sarà visibile su tutte le nostre piattaforme: anche in questo caso ricordi, testimonianze e spigolature su un Festival dove non tramonta mai il sole.

E l’assessore regionale al turismo Paola Agabiti saluta così la nostra iniziativa: "La Nazione ha voluto dedicare ad un momento culturale capace di segnare negli anni la stessa identità della nostra regione. Nelle pagine dell’inserto ritroviamo i fondatori, i personaggi iconici, gli ospiti più rappresentativi e i luoghi più incantevoli che hanno segnato la vita e il percorso di un autentico portato della stessa essenza umbra. Tra le righe e nelle immagini sapremo rintracciare momenti indimenticabili della nostra vita, e riaffioreranno ricordi della nostra giovinezza, segnati da un evento che negli anni ha fatto da contrappunto musicale allo scorrere del tempo nella nostra terra".