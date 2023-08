note classiche e leggere

Dopo il successo al Teatro Bicini torna nell’estate perugina “Da Bach a Zero, dal classico al leggero“, spettacolo-concerto a cura di Fausto Sportolari, in scena stasera alle 21.15 al parco di Santa Lucia con ingresso libero. Protagonisti Mariella Chiarini (conduzione e voce), Fausto Sportolari al pianoforte, Salvatore Maffei, chitarra, Norberto Paolucci, chitarra e voce, Gianfranco Conti, basso e Giovanni Baldassarri alle percussioni. E’ una miscela di musica classica e leggera con brani di celeberrimi autori intrecciati, per assonanza e affinati ai grandi successi dei cantautori, tra Bach, Vivaldi, Mozart, Brahms, Chopin e Bizet alle creazioni di Modugno, Renato Zero, Lucio Dalla, Gino Paoli, Peppino di Capri.