Note & arte Umbria Jazz alla Galleria Nazionale

Jazz goes to the Museum. Dopo l’Arena Santa Giuliana e il teatro Morlacchi, Umbria jazz svela anche il programma dei concerti che si terranno alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria. Anche quest’anno la musica di UJ torna così "in una delle location più prestigiose ed evocative di Perugia e dell’Umbria – annuncia il Festival –, nel museo dove è custodita la grande grande arte del Medioevo e del Rinascimento". A siglare una collaborazione che promette altre sorprese.

I concerti di Umbria Jazz alla Sala Podiani saranno due al giorno, alle 12 e alle 15.30, da sabato 13 a domenica 21 luglio con "un programma che si annuncia colto e curioso": protagonista sarà il pianoforte con l’americano Micah Thomas con il suo Trio il 14 luglio, lo spagnolo Marco Mezquida il 19 e poi Enrico Pieranunzi (nella foto sotto) in doppio concerto il 21 luglio, alle 12 piano solo, alle 15.30 in trio con Mirabassi e Bulgarelli nel progetto “Racconti Mediterranei”. Attesa per Rita Marcotulli (nella foto sopra) la signora del jazz tricolore il 16 luglio, Giovanni Guidi, talento folignate tra le figure più importanti delle ultime leve del jazz italiano ed europeo atteso il 20 luglio, Franco D’Andrea, Ramberto Ciammarughi, compositore, pianista, arrangiatore, il 17 luglio .

Particolari sono le partnership in duo: Francesco Bearzatti e Paolo Birro il 20 luglio alle 15.30 proporranno un omaggio a Billy Strayhorn, i francesi Vincent Peirani (anche in una solo performance) ed Émile Parisien il 15 luglio con “Abrazo“, Miguel Zenón e Luis Perdomo con “El arte del Bolero” nei due concerti del 13 luglio e poi Gianluca Petrella e Pasquale Mirra con l’inconsueta formula trombone-vibrafono-elettronica il 18 luglio.

Completano il cartellone il trio della chitarrista Eleonora Strino (il 19 luglio con Giulio Corini e Zeno De Rossi), il quartetto italofrancese Weave4 il 16 luglio (con Francesco Bigoni, sax tenore e clarinetto, Francesco Diodati, chitarra e elettronica; Benoît Delbecq, piano e bass station e Steve Argüelles, batteria), il trio transgenerazionale “Eddie & The Kids“ con il giovane chitarrista Edoardo Ferri e i “veterani” Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, il 18. Una rilettura sui generis di Louis Armstrong è quella offerta dal progetto “My Louis” del quintetto del trombettista Mirco Rubegni, il 17 luglio. Già in vendita i biglietti.

Sofia Coletti