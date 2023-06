Note al tramonto Diodato, “così speciale“

di Sofia Coletti

"A me piace molto suonare insieme ai luoghi, seguire e assecondare le suggestioni della natura. E lo farò anche domenica, adeguandomi al tramonto, al cambiamento di luce e di atmosfere". Diodato è pronto. Cantautore sensibile e raffinato, artista amatissimo e tra i più premiati della musica italiana, è lui il grande protagonista di “Moon in June“ con il concerto attesissimo che proporrà questa domenica 18 giugno alle 19.45 all’Isola Maggiore di Tuoro, al Lago Trasimeno (prevendite su Boxol e TicketOne) nell’ambito del suo “Così speciale tour”.

Diodato, è mai stato a Isola?

"Ancora no, in tanti me ne hanno parlato e avrò una bella occasione per scoprire questa parte d’Italia. I miei concerti cambiano ogni sera in base al pubblico e al luogo. Ovviamente al Trasimeno terrò conto di tutto quello che mi concorda".

E come sarà il concerto?

"Il live che stiamo portando in giro è energico, molto suonato, fortemente musicale. Sul palco siamo in nove, con me c’è una band numerosa e rumorosa, musicisti straordinari e amici con cui sto bene. E’ un concerto che segue le montagne russe che mi porto dentro, con momenti intimi e altri molti più densi a livello sonoro".

Come è nato il nuovo album, “Così speciale“?

"Ho seguito il flusso, tutti abbiamo vissuto anni particolari e questo doveva rientrare nell’album. La vita ci ha fatto domande, tutti siamo stati messi a dura prova, abbiamo capito le cose importanti, ci siamo guardati dentro: questo è un album fatto di sguardi interiori ma anche di quello che mi circonda e che è venuto fuori".

Le nuove canzoni saranno il cuore del concerto?

"Già. Le immagino come dieci fiori che profumano di vita: il fiore per me è uno sforzo vitale, inizialmente fragile come le sensazioni che proviamo e che rischiamo di perdere se non le tuteliamo. E poi potente e colorato".

E cos’altro ci sarà in scaletta?

"Tutti i miei grandi successi, non posso neanche provare a non cantate “Fai rumore“ e “Che vita meravigliosa“, sono brani che mi hanno cambiato la vita. Nel concerto c’è tanto dell’album “Che vita meravigliosa“ ma anche degli album passati. Il bello di fare tour molto lunghi è quello di preparare una vasta gamma di brani e di intenzioni sonore e poi cambiare di sera in sera, con uno spettacolo vivo, che si trasforma".

Che legami ha con l’Umbria?

"E’ una terra splendida dove mi è capitato di fare concerti e di viverla in solitudine. Qualche anno fa, durante un tour, l’ho attraversata in macchina da solo, mi sono fermato a mangiare in un paesino. C’è un’attitudine alla lentezza e alla qualità della vita in cui mi ritrovo molto, mi piacciono i luoghi che ti impongono di adeguarsi al loro ritmo".