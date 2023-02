Norcia accoglie la Fiaccola benedettina Messaggio di pace per tutto il mondo

Norcia attende, per sabato 25 febbraio, la fiaccola di San Benedetto e insieme a Subiaco e Cassino celebra il Santo Patrono d’Europa. Sono state presentate ieri a Roma, alla Sala delle Bandiere nella sede del Parlamento Europeo in Italia, le iniziative delle Celebrazioni Benedettine 2023, festeggiamenti organizzati dalle Comunità Civili e religiose di Norcia, Subiaco e Cassino in onore di San Benedetto d’Europa, promulgatore del messaggio di unità e pace, oggi rappresentato simbolicamente dalla Fiaccola "Pro Pace et Europa Una". Presenti l’Onorevole Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, il vice capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Elena Grech, l’Ambasciatore del Portogallo in Italia Bernando Futscher Pereira, l’Assessore al Turismo della Regione Umbria Paola Agabiti. In collegamento da remoto anche l’Ambasciatore d’Italia in Portogallo, Carlo Formosa. Presenti i Sindaci delle tre Città Benedettine Nicola Alemanno, Norcia (PG); Domenico Petrini, Subiaco (RM); Enzo Salera, Cassino (FR). Le Celebrazioni Benedettine anche quest’anno godono di partnership e patrocini di notevole significato istituzionale, tra cui il Ministero della Cultura, l’Ambasciata d’Italia in Portogallo, l’Ambasciata di Portogallo in Italia, l’ENIT, la Regione Lazio, la Regione Umbria. "Patriarca del monachesimo occidentale e co-patrono d’Europa, - afferma il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - San Benedetto fu anche un grande italiano. Dal Medioevo all’età moderna, la sua Regola e i suoi monasteri hanno contribuito alla nascita della nostra nazione e della nostra civiltà. San Benedetto ha illuminato l’Italia e l’Europa intera". La Fiaccola è stata ricevuta lo scorso 7 febbraio 2023 nella Sala del Cenacolo nel Complesso del Vicolo Valdina dal Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e poi benedetta dal Santo Padre il giorno seguente. Sarà poi accesa sabato 25 febbraio 2023 la cripta della Basilica di San Benedetto, luogo dove la tradizione vuole siano nati i Santi Gemelli Benedetto e Scolastica. "La Fiaccola come ormai consuetudine sarà accesa a Norcia, nella Cripta ristrutturata della Basilica di San Benedetto – afferma il sindaco di Norcia Alemanno – il luogo che la tradizione annovera come la culla dei santi Benedetto e Scolastica". Il 2 marzo è prevista a Lisbona la presentazione del Brand Terre di San Benedetto nel quale si identificano le tre città benedettine.