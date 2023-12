Nora in azione ’Noi Per la Radioterapia’. Tra le finalità il supporto ai ricercatori

“Nora, Noi per la radioterapia“, è la nuova associazione di volontariato che si propone di sostenere la Radioterapia oncologica dell’azienda ospedaliera e dell’Università di Perugia.

A fare gli onori di casa il presidente di Nora, Roberto Rosignoli il quale ha sottolineato che "questa vostra gradita presenza ci dà la necessaria forza per raggiungere importanti obiettivi". Cynthia Aristei, responsabile della struttura di Radioterapia Oncologica ha invece spiegato alcuni traguardi da raggiungere come, ad esempio, finanziare borse di dottorato; istituire borse di studio, assegni di ricerca, contratti a progetto; finanziare contratti per data-manager e altre figure professionali le cui prestazioni potranno essere utili per raggiungere obiettivi specifici; aiutare a finanziare e favorire l’acquisto delle migliori tecnologie e dei più aggiornati macchinari necessari alle attività della Radioterapia Oncologica di Perugia. "Pensiamo anche di sostenere – ha aggiunto Aristei - la formazione e l’aggiornamento del personale medico, fisico, tecnico e infermieristico operante nella struttura di Radioterapia Oncologica e di Fisica Medica, consentendo loro di partecipare a corsi, convegni, congressi, riunioni e seminari di studio nazionali e internazionali". All’evento erano presenti anche il rettore Maurizio Oliviero che ha difeso la sanità pubblica ricordando l’importanza dei giovani ricercatori. Dal canto suo il direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università Vincenzo Nicola Telesa ha sottolineato come "il nostro sistema formativo è tra i migliori". Il Consiglio direttivo di Nora è composto da: Roberto Rosignoli presidente, Sergio Donati, Gianni Gobbi, Enzo Graziani, Amorita Masciotti, Giuseppe Passetti, Luigi Repace, Paolo Rossi, Alessandro Tancredi.