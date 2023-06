Nonna Imelda sui banchi a 90 anni: "Voglio diplomarmi per fare la maestra"

CITTÀ DI CASTELLO (Perugia)

"Non è mai troppo tardi", recitava il titolo di un fortunato programma della Rai condotto da Alberto Manzi e Carlo Piantoni che negli anni tra il 1960 e il ’68 contribuì all’alfabetizzazione degli italiani attraverso la tv. Lo sa bene Imelda Starnini (nella foto), classe ’33, originaria di Selci, nell’Altotevere umbro, che ieri a 90 anni, si è seduta sui banchi del liceo psicopedagogico San Francesco di Sales di Città di Castello insieme a tanti ragazzi, per sostenere gli esami di maturità. Obiettivo: il diploma per diventare maestra che ha sognato a lungo e "che finalmente, almeno sulla carta, diventa realtà". Nonna Imelda si è iscritta come candidata esterna in febbraio, subito dopo aver spento le 90 candeline. "Studiare – ha spiegato all’uscita delle prima prova,quella di italiano – mi è sempre piaciuto. Anche se in passato per varie ragioni (la guerra prima, la maternità e gli impegni familiari poi) non ho potuto proseguire". Tanto l’impegno: "Senza sacrificio – ha sottolineato l’arzilla nonnina – non si ottiene nulla nella vita". Agli altri maturandi, che potrebbero esere tutti suoi nipoti, ha detto: "Li abbraccio: lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione...". Per la cronaca, all’orale nonna Imelda porterà una tesina dal titolo: "L’Arte di invecchiare".

Donatella Miliani